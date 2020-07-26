道奇開幕連贏兩戰之後，26日以4-5敗給巨人，先發投手伍德(Alex Wood)3局失3分，而且打者出現好幾次錯誤跑壘。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)說：「無論勝負，重點是你如何打比賽，從今天的表現來看，我很不滿意。」

第一個嚴重錯誤發生在4局下，道奇泰勒(Chris Taylor)安打上壘，接著彼德生(Joc Pederson)敲出右外野一壘打，道奇進佔一二壘。巨人外野手傳三壘時掉球，三壘手跑出去撿球，泰勒以為有機可趁，忽然拔腿衝向三壘，結果巨人投手韋布(Logan Webb)補位三壘，接球將泰勒觸殺。

彼德生留在一壘暫時沒事，但下一棒擊出中外野飛球，這球打得很淺但彼德生還是往二壘推進。結果巨人外野手接殺(打者出局)之後直傳一壘，彼德生回壘不及，形成雙殺！簡言之，道奇從「攻佔一二壘無人出局」一口氣變成「三人出局」。

5局下出現相似情況，道奇貝茲(Mookie Betts)擊出平飛球被游擊手接殺，一壘跑者巴恩斯(Austin Barnes)又是回壘不及，被巨人快傳一壘封殺！

巨人野手此役精彩演出，全場3次雙殺，全部都是接殺後直傳壘包再多殺1人，也就是都只用兩人就完成雙殺守備。總教練羅伯茲賽後直搖頭：「我們向來以智略和跑壘判斷自豪，但我們卻這樣奉送出局數給對手。」

(中時新聞網)