◎手工豆花 老闆每天清晨製作

位在板橋區長安街巷內的「蜜樂甜品」，店面並不特別顯眼，但自開店才短短2年，已累積不少死忠顧客，原因除了各式冷熱甜品及冰品選擇多樣外，強調提供高品質又安心的食材，才是真正籠絡住人心的秘訣，更重要的是，價格還非常平易近人，又再大大加分。

◎古早味手工豆花 創新感加分

新竹市東門商圈美食林立，要闖出名號還要屹立不搖，相當不容易，位在勝利路圓環旁、護城河單行道上的「好豆味豆花」，是家已創立30餘年的老字號甜品店，其又自創研發出薑汁、糖水冰沙球輔佐自家非基因改造的手工豆花，吃來有古早味又有創新感。

◎公道伯手工豆花 物美價廉CP值高

船仔頭是從日治時代，第一代經營者許石定老先生，肩挑沿街販賣豆花及愛玉，堅持每天早上現做豆花及愛玉，並採用最佳的花生、綠豆、紅豆等原料，搭配自行研發的獨家配方糖水，提供顧客物美價廉及高CP值的甜品，因此，深深擄獲在地消費者的心並且獲得「公道伯」的稱號。

◎一品老店豆花 隱身小巷間 道地古早味

宜蘭縣頭城鎮不乏有許多古早味美食，位於頭城老街附近的「一品老店」，雖然店面隱身於小巷間，但店內的碗粿、大腸麵線等道地小吃，吸引許多饕客造訪，而老店裡的豆花口感綿密，糖水甜而不膩，配料豐富價格實惠，是消暑解饞的最佳選擇。

◎傳統豆花好滋味 材料手工熬製好費時

台東卑南更生北路上有間傳統豆花店，獨立經營的薛姓老闆娘追求健康原味，從豆花到配料，所有食材都是親手熬製，雖然辛苦但她說親手煮的才能把握食材成分及來源，買現成的總是不安心，希望所有顧客都能安心來享用。

◎阿公ㄟ豆花店 金門模範街飄香

興建於1924年，以繁複的連續紅磚拱圈，表現次序美感的金門模範街，是當地最著名的老街景點，位於主街中段的「阿公ㄟ豆花店」，是一家洋溢懷舊情懷，承載老金門人共同回憶的地方。

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(中時新聞網)