蔡英文總統。(取自蔡英文臉書)

國內各景點陸續出現報復性消費，蔡英文總統今天感謝民眾一起用行動支持國旅！她說，有感受到國內民間消費開始回溫。因為每個人的參與，台灣不只度過疫情挑戰，更能夠振興經濟。

蔡英文今天在臉書謝謝大家一起用行動支持振興、支持國旅！

她說，最近這段時間，她外出跑行程時，常遇到出遊的民眾。回家打開平板滑臉書、滑IG，也都會看到熱情的網友，跟她分享台灣各地好吃、好玩的資訊。「我有感受到，國內的民間消費，一點一滴逐漸開始回溫了。」

她要謝謝每一位使用振興三倍券、也用行動支持國旅的大家。蔡英文認為，是因為每個人的參與，台灣不只度過疫情挑戰，更能夠振興經濟。台灣可以有安穩的生活，台灣也一定會越來越好。

不過她也提醒大家，天氣炎熱，出門旅遊時，記得帶三倍券、準備遮陽用品、多補充水分喔！「讓我們一起繼續拚振興！」「防疫有成振興加成」。

(中時 )