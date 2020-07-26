台北市西門町長沙街一處廢棄旅館被應召業者改裝成日租套房，成為不少女子在此賣淫的場所，警方24日晚間破門攻堅，當場逮到5名大陸籍女子和4名嫖客，其中還有3間房間仍在「運動ing」，警方將在場嫖客及應召女帶回偵訊，發現其中最高齡的45歲應召女卻為了生意還假扮成22歲，訊後依《社維法》裁處，而陸籍應召女則送到移民署收容，至於應召站負責人並未在場，後續警方將查訊追查其下落。

警方調查，應召站業者將萬華長沙街上的廢棄旅館改建成色情應召站，並利用通訊軟體LINE攬客，還會張貼每日班表供嫖客選妃，還會依照應召女的素質區分價格，平均50分鐘要3600元至5000元不等，而業者會從中抽取1200元至2600元。

警方接獲線報後破門進入搜索，竟還有嫖客在從事性交易。（圖／翻攝畫面）

警方接獲線報後持搜索票破門搜索，竟還有3間房間內正從事性交易，看到警方進門嚇到趕緊穿上衣服，警方在現場除了發現4名嫖客，還有5名平均30至45歲的大陸籍應召女，均以觀光或來台依親等名義入境，其中有陸籍女應在今年5月簽證就到期，但由於新冠肺炎疫情國影響，無法返回大陸，因此留下來繼續「加班」。

還有1名45歲的應召美魔女為了吸引嫖客上門，還謊報年齡，裝嫩成為22歲女大生，但由於應召女保養得宜，絲毫看不出已近半百。

警方在現場查扣保險套以及潤滑劑等證物，但負責人都是透過通訊軟體管理，因此後續還要再追查負責人下落。警方訊後將嫖客及陸籍應召女依照社維法裁處，而應召女也會依法送往移民署收容。

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(中時新聞網)