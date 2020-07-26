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因應後場戰力短缺窘境，金塊總教練麥克馬龍連兩場熱身賽祭出「死亡五大」，可惜這次不管用！儘管「爆鞋哥」錫安威廉森、英格拉姆兩大主力並未出賽，鵜鶘26日仍靠全部上場13名球員都有得分的平均火力，終以119比104擊碎金塊。

由於穆雷、巴頓、蒙提莫里斯等後衛都沒法上場，麥克馬龍再次排出約基奇打先發控衛，搭配葛蘭特、克雷格、波爾波爾與普朗里的身高全都超過兩米先發陣容，會讓克雷格取代米爾沙普的先發位置，是因米爾沙普昨天新冠檢測出了問題。

結果面對身材比較矮小的鵜鶘，金塊一開賽就遭對方無情炮火猛轟，打完首節，就以20比33落後，儘管金塊在後3節拚命苦追，可惜鵜鶘幾乎每個上場球員都有發揮，也讓雙方差距始終維持在雙位數以上，金塊這次「死亡五大」無效。

鵜鶘先發五人都沒打超過14分鐘，得分也都沒達雙位數，全隊得分最高的是替補後衛亞歷山大沃克21分，法蘭克傑克生16分，切爾瑟姆14分；金塊今天8名上場球員只有丹尼爾斯身高沒有兩米，他也攻下全場最高28分，普朗里18分。

(中時 )