北流尿布台無中文標示。（台北市議員王浩研究室提供／張立勳台北傳真）

台北流行音樂中心規畫10月3日將舉辦金曲獎，此外另有12場大型活動通過申請，議員王浩發現，軟硬體設備大小問題不斷，細數缺失包括9大項，諷刺北流品質是以卵擊石。文化局長蔡宗雄對此表示，有任何需要修復或改進的地方，都會在北流壓力測試後進行修復，並在開幕前完成修繕。

北流北基地去年2月完工至今，王浩發現大小問題不斷，有問題的軟、硬體設備更是遍布各樓層與廳室。從中控室、觀眾席、室外廣場、機房到停車場等13處都有設備故障，各項軟、硬體設備故障維修項目多達9項。

王浩指出，細查維修內容更可發現，除空調系統故障、電話主機異常等次要問題，甚至連花圃地磚、機房天花板與地下室停車場牆面等基礎工程也出包，出現滲水、地磚翹起等情形。

他說，更離譜的是，發現故障設備的13處地點中，其中有6處發生問題的設備是偵煙器、緊急廣播系統等消防安全設備，比例將近2分之1，甚至連人潮聚集之處的1樓、4樓觀眾席都有火警探測器故障。

王浩表示，錢櫃林森店大火案殷鑑不遠，北流表演廳更可容納多達5000名觀眾，倘若發生火警時消防設備卻無法正常作動，後果難以想像。

此外，王浩前往北流實地勘查也發現，外圍周遭仍有破損地磚尚未修復，許多地方的地磚更是鋪設得扭曲歪斜，間隙十分明顯，一不小心就可能導致民眾絆倒掛彩。

王浩指出，北流室內更是不遑多讓，不但多處天花板的輕鋼架不平整，女廁馬桶蓋還無法正常開闔，只能克難使用紅色尼龍繩固定，嬰兒尿布台也缺少中文標示，他諷刺北流品質是以卵擊石。

對此，蔡宗雄回應，有任何需要修復或改進的地方，都會在北流壓力測試後進行修復，並在開幕前完成修繕。北流也說，針對現場缺失，工程代辦機關新工處會循驗收缺失改善程序處理，也會盡速配合北流使用情形及壓力測試的結果完成改善。

(中時 )