任職於科技業的林先生和航空業的林太太於26歲時結婚，前幾年因工作緣故及想過單純的夫妻生活，不急於生小孩。30歲那年兩人開始備孕，經過一年多努力一直無法受孕成功，經西醫檢查太太無異常，而先生精蟲液化時間異常。服用5次排卵藥皆未成功受孕，婦產科醫師表示，進行人工或試管受孕方式是解決液化時間過長的最快方式。

因為夫妻常出差外地工作，打算今年暑季進行試管療程，怎料今年初全球爆發新冠肺炎，導致兩人在家上班，從網路搜尋發現中醫可以治療精蟲液化時間過長問題，故專程南下尋求台南市立醫院中醫部不孕團隊診治，調理4個月後，成功自然受孕，明年初準備迎接寶寶誕生。

台南市立醫院中醫部王淑秋醫師表示，根據2010年世界衛生組織(WHO)所制訂的精蟲檢測標準：精液容量≧1.5mL；濃度≧1500萬/mL；總活動力≧ 40%；正常型態≧4%；液化時間≦60分鐘。以上各項指標只要有一項異常，都有可能會造成不孕。當精液射出體外會呈現半凝膠狀，正常情況下於60分鐘內會液化成水樣液體，如此可讓精蟲順利游進入子宮。若超過60分鐘仍未液化成水樣液體，則是精液液化異常。

根據研究發現，造成精液液化異常的原因為「凝固蛋白增多」或「前列腺分泌的蛋白水解酶和纖維蛋白溶酶減少」，臨床上攝護腺炎是最常見的原因。就中醫角度來看，精液液化異常常見體質為陰虛火旺、腎陽不足、濕熱內蘊、痰瘀阻滯等，只要對症治療得宜，一般皆可改善。

林先生因為工作緣故常常熬夜和國外客戶開會，導致陰虛陽亢體質，出現咽乾口燥，舌質紅有裂紋，心煩易怒，嘴巴有異味等，台南市立醫院中醫部張烱宏主任除了給予知母、生地、香附…等中藥治療外，建議患者利用這段時間將生活調整回來，4個月後太太成功自然受孕，林先生精蟲檢查液化時間已恢復正常，可以說是一位「防疫寶寶｣，也是疫情中的「疫｣外收穫。

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(中時新聞網)