新北市1名王姓男子駕駛昨（25）日下午午1時30分許，駕車行經汐止區新台五路一段國道3號匝道口要轉彎往新台五路方向時，疑似未注意到號誌燈就強行通過，導致對向綠燈直行的3名機車騎士反應不及，直接撞上王男的車。警方獲報到場確認4人並無酒駕，並針對王男闖紅燈的行為開罰。

警方獲報到場將3名機車騎士送醫，所幸並無生命危險。（圖／翻攝畫面）

警方調查，王姓男子（57歲）駕車下匝道要往新台五路一段行駛時卻強闖紅燈，造成直行的3輛機車閃避不及，硬生生撞上王男的車輛，3名機車騎士有的手腳擦傷、有的下巴撕裂傷，還有1名陳姓騎士小腿骨折，所幸送醫治療後均無生命危險。

警方獲報到場對王男及3名機車騎士實施酒測，發現均無酒駕情事，王男向警方供稱案發時正在查看導航，才會沒有注意到前方路口是紅燈，後續將會賠償傷者，警方調閱路口監視器後發現，王男確實有闖紅燈的情況，因此將依違反《道路交通管理處罰條例》對王男開罰。

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(中時新聞網)