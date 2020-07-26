香港疫情大爆發，政務司長張建宗今（26日）於網誌撰文表示，香港確診個案急劇上升，情況令人憂慮，倘疫情轉壞，政府會毫不猶豫果斷地採取更嚴厲的管控措施，進一步限制處所營業和減少市民出外的空間，但重申現階段無意推出「居家令」或「禁足令」。他又謂，今次疫情是半年以來最嚴峻，未來兩星期將會十分關鍵，懇切呼籲市民盡量留家，減少社交接觸和外出用膳。

張建宗在網誌表示，中央一直十分關心香港的疫情變化及支持特區政府的防疫抗疫工作，並積極回應行政長官的最新要求，在加大檢測能力和改裝亞博館為類似「方艙醫院」的工作上提供協助。

他又提到，十分關注香港近日出現在安老院舍的感染個案，確診個案的緊密接觸者有特殊的醫療需要，例如卧床及使用特定醫療儀器等，並不適合入住一般的檢疫中心。故此，有需要為安老院舍院友設立特定的臨時檢疫中心。政府已安排特定的臨時檢疫中心，包括已啟用的薄扶林香港傷健協會賽馬會傷健營及西貢樟木頭老人度假中心。

政府在亞洲國際博覽館(亞博館)設立新增的安老院舍臨時檢疫中心，以備有需要時作輔助設施，首個場館可容納100個床位，於上周五投入服務。至於預留作擴充之用的場館，則可提供額外約350床位。

他強調，市民應配合佩戴口罩的強制措施，保護自己及他人，並注重個人和環境衞生及勤洗手，更應暫停非必要的親友聚會或聚餐及減少到街市。他又指，很多市民誤以為到郊區或少人流的地方，可安然無恙除下口罩。對抗疫情，切忌心存僥倖。

(中時 )