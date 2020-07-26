國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁、高雄市議員李雅靜論文事件讓中山大學校譽受到質疑，校長鄭英耀今天表示，校方會有標準審查機制，流程會公正公開並讓大眾知道。

李眉蓁論文涉抄襲風暴越滾越大，李眉蓁主動宣布放棄碩士學位之外，另一名高雄市議員李雅靜也被前促轉會副研究員吳佩蓉點名還爆口試委員是已故前高雄市議長許崑源等。

吳佩蓉點名李雅靜的碩士論文「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬－以兩岸社團合作為例」，內文諸多媚共言論之外，還指李雅靜邀請學者、專家及市府官員出席在議會舉辦的公聽會，主題是：「『平潭時代』來臨之高雄因應與競爭策略」公聽會等，指李雅靜的碩士論文附件內容與高雄市議會公報刊載的錄音紀錄幾乎相同，抄襲公文書還未註明出處已違反學術倫理等。

李雅靜接受中央社記者電話採訪有關口試委員及涉引用議會會議紀錄等未註明出處一事說，會整理資料並統一對外回應。李雅靜是中山大學公共事務管理研究所碩士，目前是中山大學環境工程研究所博士班。

有關李眉蓁論文事件，鄭英耀告訴中央社記者，學校針對李眉蓁論文處理有標準SOP模式，會送校外專業領域公正學者審定後，全案預計於一個月內審定確認。另外，被檢舉人可於收到通知後10天內以書面回覆，且邀請被檢舉人及其指導教授在第二次會議時到場說明。

至於李雅靜也被點名論文違反學術倫理等，鄭英耀表示，如果有接獲檢舉就會啟動標準審查機制，學校一定會用公正公開的方式審查。

鄭英耀指出，論文事件造成社會大眾高度關切，中山大學一定會秉持公正公開的方式讓外界知道流程及結果。

有關許崑源為李雅靜口試委員，中山大學透過媒體群組提供，依據「國立中山大學研究生學位考試施行細則」第12條第4款研究領域屬於稀少性、特殊性學科或屬專業實務，且在學術或專業上有成就者；至於其資格的認定基準由辦理學位授予的各系所會議認定。

(中時新聞網)