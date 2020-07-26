美國一架派珀PA-32（Piper PA-32）單引擎小飛機當地時間25日下午1時40分左右，墜毀於猶他州鹽湖郡一處民宅社區，造成3人喪命、另外數人受傷，當中一人為9個月大嬰兒，意外事件也導致3棟民宅毀損。

美國一架派珀PA-32（Piper PA-32）單引擎小飛機當地時間25日下午1時40分左右，墜毀於猶他州鹽湖郡一處民宅社區，造成3人喪命、另外數人受傷，當中一人為9個月大嬰兒，意外事件也導致3棟民宅毀損。

據《鹽湖論壇報》（Salt Lake Tribune）報導，鹽湖郡西喬丹（West Jordan）當地時間25日下午1時40分，一架派珀PA-32單引擎小飛機墜毀民宅，造成3人受傷，死者包含1名男性駕駛、1名女性乘客、以及1名9個月大嬰兒。

當時機上共有6人，除了3名死者，其餘3名乘客中，1名女性乘客傷勢嚴重，2歲男孩狀況穩定，另1名12歲乘客送醫治療後已經出院。

小飛機墜機共毀損3棟民宅，當中1名屋主重傷。

當地警察表示，小飛機起飛後不久即墜毀。目前尚不清楚墜機原因。

據目擊者描述，小飛機的飛行高度非常低、而且聲音非常大，突然間飛機就從視線中消失，當飛機墜毀時，就看見熊熊火焰及黑煙。目擊者描述，飛機墜毀前發出引擎疑似有問題的聲音。

(中時新聞網)