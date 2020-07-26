洋基隊「怪力男」史坦頓今（26）日又開轟，對華盛頓國民隊之戰4局上，他把先發投手菲德投出的球掃上左外野看台，經過測量系統計算，這發陽春炮的揮棒速度達到121.3哩、飛行距離483呎（約147公尺），無論揮棒速度、飛行距離，在史坦頓個人擊出的全壘打中都排名第2。

大聯盟是在2015年開始裝設這套追蹤系統，可以測出打者的揮棒速度以及球的飛行距離，結果揮棒速度前10名都是史坦頓和隊友賈吉所締造。史坦頓在2018年8月9日擊出的全壘打，揮棒速度達到121.7哩，也是大聯盟紀錄，第2快的就是今天這一轟。第3名才是賈吉的121.1哩，這是在2016年6月10日擊出的全壘打所測到的數據。

至於史坦頓生涯310支全壘打中飛行距離最遠的一球，是在2016年8月6日的比賽中測到，一共飛了504呎（約154公尺）遠，當時他還在馬林魚隊。

儘管史坦頓棒子火燙，但全壘打飛得再遠，壘上沒有隊友也只能得到1分。今天國民隊擊出13支安打，包括3支全壘打；其中羅布斯3安打猛打賞演出，含1發2分炮，共有4分打點進帳；老將卡布瑞拉也是3安打含1轟、2分打點，終場國民以9比2大勝洋基，系列賽扳成1勝1負。

洋基先發投手派克斯頓去年15勝，今天卻連第2局都投不完就被打退場，紀錄上投1局失3分敗投。

(中時 )