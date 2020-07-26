國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨（25日）晚成立競選總部，新北市長侯友宜今天上午被問到是否還依照計畫8月南下輔選？侯友宜表示，李眉蓁出來選舉，面對挫折要勇於承擔，樂於接受挑戰，全力以赴，不計較成敗，身為國民黨的一份子，也為她加油，受到挫折不要氣餒，知錯認改，才是正向的力量。在市政工作有空的時候，一定會全力去協助李眉蓁。希望在她最困難、面對最大挑戰的時候，願意知錯，虛心接受選民的批判，勇於往前走，我們會給她加油打氣。

媒體追問侯友宜，是否覺得李眉蓁對論文案有誠懇的道歉？侯友宜說。面對別人無法接受的事實，一定要一而再、再而三詳細說明，更虛心的道歉，接受選民的檢驗。

媒體再問為李眉蓁輔選是否會感到壓力？每位候選人最重要是把政見論述給高雄市的選民知道，才是正本清源之道，選舉過程中個人被檢驗，都要誠心誠意面對，好好說清楚，用正向力量迎接。

至於國民黨反擊民進黨很多政治人物也有論文爭議，侯友宜表示，候選人檢視自己比檢視別人重要，自己的事要勇於承擔，勇於接受挑戰，別人的事相信民眾的眼睛永遠是雪亮的，大家都會看。

(中時 )