明天是玉皇大帝成道之日，傳說當天會大開天門，若到廟裡祭拜天公，就可補年中運。(達志影像/shutterstock)

威力彩下期頭獎上看31億，全民瘋買彩券求財，明天農曆六月初七是玉皇大帝成道之日，傳說當天會大開天門，若趁此時祭拜天公，誠心祈求，就可補年中運，庇佑發心之人財運旺到年底。

名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，玉皇大帝俗稱「天公」，祂位居玄穹，上掌三十三天，總樞百神，下握七十二地、四大部洲、億萬生靈，在民間信仰中，是一位至高無上的神祇。民間傳說農曆正月初九日是玉皇大帝的誕辰，六月初七日是玉帝成道稱帝的日子，都是祭拜上天的隆重典禮。

今年7月27日農曆六月初七日玉帝成道稱帝，盛傳會「天門開」，「天門開」就是天上玉皇大帝這一天天門大開，三界十方神仙都要上天為玉帝拜賀。而民間百姓往往趁這一天，祭拜天公，一來酬謝天公半年來的保佑與賜福，二來乞求天公感念誠意，繼續降福降貴，稱之為「做半年」，被視為補運的好日子，又稱為「補年中運」，最後到了十月十五日「下元節」以後，再來做「謝平安」，感謝上天一年來的庇佑。

楊登嵙指出，由於俗信在「天門開」這一天行補運比較有效，因此每到6月初6日夜裡（農曆在晚上11點就是新的一天開始，稱為子時）到隔天上午，廟裏也特別熱鬧，許多宮廟也因應信眾補運的需求而整夜不關廟門。

台灣民間的補運習俗做法各地略有差異，以北部地區為例，最簡單的方式就是民眾自行到寺廟祭拜，另外也會到聘有駐廟道士的廟宇，請道長、法師代為主持儀式。

民眾自行到寺廟祭拜補運，需自備或是向廟宇購買祭品，一般會依照信眾家中男丁女口的人數而準備幾個男女替身，以及一份補運錢，一份米糕（上有一顆龍眼），並按照人數備妥相同數目龍眼乾，擺在祭品盤中祭拜，敬備金紙、水果、餅乾、壽麵等一起祭拜，祈求上天為信眾消災祈福，等到上香祭拜完後，將替身、金紙一起焚化掉。再將龍眼殼剝下，象徵「脫殼脫離離」，將過去的霉運一起去除的意思，並給每位家屬吃下屬於他（她）的那一顆龍眼（福圓），象徵福氣圓滿的意思。

楊登嵙說，這類補運習俗目前在行天宮、艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、迪化街霞海城隍廟等許多廟宇都相當盛行。

追求平安、吉祥、幸福、富貴一向是民間普遍的心理，尤其在運途不順、身體欠安時，許多民眾總會祈求神明幫忙來加持、保佑，六月初七日「天門開」，在這天許願、祈福會特別靈驗！因為這天是向上天祈求下半年的第一個願望，願望特別容易實現。

楊登嵙提醒，這天除了補運外，還有將書籍、衣服等拿出來曝曬的習俗，稱為「曬黴」，這種習俗早在宋代就有了，台灣則稱為「皇帝曝龍袍」。據說這天曬過的衣服，就不會被蟲咬壞，同時這天替貓、狗洗澡，也可以除蟲治病。不過時至今日，「皇帝曬龍袍」和該日替貓狗洗澡的習俗，早已不復見到了。

(中時新聞網)