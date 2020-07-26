「如果兒童劇團」以「四季奇幻之旅」親子舞台劇響應地球日50周年「氣候行動」（Climate Action）主題演出，全台計有9場次的表演，首場於今(26)日在臺北兒童新樂園盛大開幕。（李柏澔攝）

「如果兒童劇團」以「四季奇幻之旅」親子舞台劇響應地球日50周年「氣候行動」主題，串聯「人與自然」、「能源政策」及「對未來期待」等議題，全台計有9場次的表演，可讓4500人一同在劇場內學習與自然共存共榮的生活方式，首場於今(26)日在臺北兒童新樂園盛大開幕。

4本圖書繪本分別是獲得桃園市107年度環境教育繪本創作比賽青年組首獎的《北極熊小嘟》、親子天下出版繪本《小鷹與老鷹》、親子組首獎《光與風的力量》和小天下出版，獲第43屆金鼎獎特別貢獻獎幸佳慧老師的作品《哇比與莎比》，貫穿春，夏，秋，冬四季自然主軸，結合成一部充滿驚奇又趣味的「四季奇幻之旅」。

環保署副署長蔡鴻德表示，環境教育應向下紮根，台灣回收和世界各國比起來表現優異，民眾能做得這麼好就是從小在學校學到正確環保觀念，孩童再將這觀念帶回家影響大人，本次舞台劇以視覺化達到寓教於樂的目的，讓環保印象再加深。

蔡鴻德指出，繪本有圖有文，兒童可從口語化和具有敘述張力的圖畫中對照自身經驗，而戲劇能滿足孩子在「聽故事」、「看故事」，「說故事」及「演故事」的需求，提供孩子發揮想像力、開發創造力的無限空間。

如果兒童劇團團長趙自強指出，這次舞台劇以貼近未來主人翁的方式種下愛護環境的種子，也強調科技一直在進步，人文教育訓練和環保意識不能落後，未來世代是與環境共存還是充滿垃圾與污染取決於我們這代大人的決定，「四季奇幻之旅」舞台劇孩童不是唯一的觀眾，歡迎成人一同來觀賞。

環保署「氣候行動」環境教育親子舞台劇，今日於臺北市兒童新樂園首場表演後，將陸續於高雄市、宜蘭縣、嘉義縣、台中市、臺南市、桃園市及新竹市再免費演出。

提醒民眾，每場次於演出前1周將在網路開放親子登記，每人限登記2張，現場憑票入場，索票網頁搜尋關鍵字「四季奇幻之旅」即可進入，更多相關活動資訊可關注環保署與「如果兒童劇團」官網及臉書粉絲專頁。

(中時 )