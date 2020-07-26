民進黨前秘書長羅文嘉日前表示，「民進黨早已不是我所熟悉的那個政黨了。」前民進黨立委林濁水則表示「羅文嘉說得客氣了」。對此，有評論認為，兩人作為民進黨曾有重要影響的資深黨員，點出處於鼎盛時期的民進黨的問題。該評論稱民進黨面臨重要問題與挑戰，勢必制約或拖累民進黨的發展，並提出四點示警。

羅文嘉日前接受媒體專訪表示，「當年那個在街頭衝撞、充滿理念的民進黨，如今已成世俗化政黨，遲早會出事」。該言論引來許多評論，林濁水則指出，前年他則是說民進黨已經失蹤了。他認為，世俗化是難免的，完全不世俗化，就不會有民主政治；但只剩下世俗就糟了。據《中評社》報導，兩人點出正處於鼎盛時期民進黨的問題，完全執政不一定能為所欲為，否則遲早會出事。

該評論認為，民進黨正面臨一系列重要問題與挑戰，勢必不同程度制約或拖累民進黨的發展，並提出四點解析。首先，民進黨靠反中、仇中取得政權，而台灣生存發展需要妥善處理兩岸關係，這是民進黨治理弱項；二、社會上對民進黨逐漸邁向一黨專政的擔心和凝慮在增加。三、民進黨政媒結合的現狀，正是其過去極力反對和抗爭的，黨內不少人認為背叛民進黨當初理念以及價值。最後一點，該評論稱民進黨操作政治議題是強項，但發展經濟基本上還是弱項，現在受多種內外不利因素影響，台灣經濟轉型、產業轉型困難難重重，低薪、失業問題突出。

(中時新聞網)