邊緣的角落也有可愛的夥伴

近年爆紅的「すみっこぐらし」在台灣被翻譯為「角落小夥伴」，看得懂日文的人就會知道，「すみ」是「角落」的意思，這系列的每個角色都喜歡窩在角落，只要靠著牆就很有安全感，一般窩在角落總是給人一種被邊緣、冷落的可憐刻板印象，但「角落小夥伴」們卻被塑造出即使躲在黑暗小角落也療癒可愛的模樣。

每隻角色都有自己的秘密，還有讓人會心一笑又鮮明的性格，再加上這群東西聚在一起時讓人體悟到，找到一個讓自己安心的地方、找到屬於自己的角落是一件很棒的事，讓大家在疲累的群聚生活裡獲得滿滿療癒。

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，這群熱愛角落的小東西有哪些有趣的人設和魅力吧！

第10名：包袱巾（ふろしき）

包袱巾從白熊出生的時候就一直陪伴著他，是白熊非常重要的朋友，其實就是白熊的小方巾綁起來之後的樣子啦！

是一條多功能的粉紅裹布，常被白熊拿來禦寒，有時是行李袋、佔角落用的野餐墊，還被蛞蝓背過，沒人知道包袱巾裡面裝了什麼，真企鵝的身上也有另一條藍條紋的包袱。

第9名：雜草（ざっそう）

雜草是一位（？）個性非常樂觀開朗的小夥伴，和灰塵是角落小夥伴之中個性唯二超正向的角色。

最大的夢想就是被做成一把美麗的花束。在路上缺水時曾經被貓救過，因此和貓相當要好，不過，也是發生過慘事，就是貓把雜草誤認成貓草而咬了他一口（慘XD）

第8名：蛞蝓（にせつむり）

因為很嚮往蝸牛，所以就把蝸牛殼背在身上，但其實他是一隻蛞蝓，和假冒蜥蜴的恐龍是好朋友。

背著殼讓蛞蝓比較有安全感，但他常常會把別的東西揹在身上，甚至有時候會忘記揹殼，經常動不動就道歉。

第7名：山（やま）

因為白熊很怕冷，大家因此就去泡溫泉，在溫泉區遇到了山，山是一座小小的山，但因為他非常嚮往富士山，夢想是成為富士山，所以時常假扮成富士山，很特別的是，如果山也參加泡溫泉的活動，就會變成紅色的。

第6名：貓（ねこ）

貓是一隻生性害羞膽小的小貓，常常背對大家在角落抓牆，（可憐哪牆），最喜歡被束口袋緊緊包起來，因為這樣讓他很有安全感，和一般的貓一樣喜歡吃罐罐和貓草，經常照顧別的小夥伴的感受，卻也因此常常搞得自己很心累，怕胖又很愛吃，蠻常打瞌睡的。

第5名：炸蝦尾（えびふらいのしっぽ）

吃炸蝦的時候大家通常不會把炸蝦尾吃掉，一定會剩下，因此就誕生了「炸蝦尾」這個角色，炸蝦尾的誕生過程跟炸豬排一模模一樣樣，因此這兩個剩下來的食（ㄔㄨˊ）物（ㄩˊ）就成為彼此最好的朋友。

可愛的外表讓炸蝦尾人氣高漲，頭上的那個是蝦尾，絕對不是蝴蝶結啊（極力澄清），炸蝦尾和炸豬排有一樣的心願，就是希望能被吃掉，討厭別人浪費食物。

第4名：炸豬排（とんかつ）

炸豬排這個角色，其實是炸豬排的邊邊，由1%的瘦肉和99%的油脂組成，粉紅色鼻子的部分就是1%的瘦肉，他是一塊因為太油所以被吃剩下來的…炸豬排（我要哭了），有時候想到「我是被吃剩的」這件事會有點傷心，也因為自己是「剩下來的」所以沒什麼自信。

他和炸蝦尾是好朋友，會變成朋友的原因是…他們都是被剩下來的，有義氣的他放棄過被吃的機會，只為了跟炸蝦尾作伴。

第3名：企鵝？ （ぺんぎん？）

其實企鵝？原本是一隻河童，但他把頭上的盤子跟手上的黃瓜搞丟了，因此忘記自己曾經是河童，目前他不知道自己是誰，覺得自己大概是企鵝吧，所以名字後面一定會加問號（讓人聯想到白龍的故事Q_Q）。

翻遍企鵝圖鑑都找不到跟自己一樣是綠色的企鵝，所以有點自卑，後來出現另一隻藍企鵝就是真正的企鵝，讓企鵝？備感威脅產生了小嫉妒，但因為真企鵝對他很好，最後也成了好朋友。

第2名：白熊（しろくま）

這隻來自北方的白熊個性認真、愛乾淨，會主動打掃周遭，意外地非常怕冷，隨身帶著有出生以來一直在一起、擁有可愛表情的包袱巾，根據寒冷程度不同，白熊有各式各樣不同的裹布禦寒方式，比如說捲起來、包起來，若是沒那麼冷就蓋起來，有點像許多人都擁有的那條小被被。

生性害羞的他很怕生，喜歡躲在角落喝熱茶，遇到喜歡旅行、藍色外表的真企鵝告訴他南方溫暖，開始往南方前進，在某個角落遇到了其他的角落生物朋友，忍不住總是喜歡開企鵝？的玩笑。

第1名：蜥蜴（とかげ）

真正的身分其實是「難得一見的倖存恐龍」，但因為害怕自己的身分如果曝光會被抓走，對小夥伴們也守著這個秘密，不過為了這個自我保護的謊言，騙了朋友們，蜥蜴其實覺得自己是個說謊的壞孩子，所以心裡總是很害怕，也很想念在海裡生活的媽媽。

好朋友是「嚮往蝸牛而扮成蝸牛的蛞蝓（鼻涕蟲）」，他發現了這個祕密之後，因為自己也有秘密，所以沒有告訴別人，依然是好朋友，和另一隻外表綠色的真蜥蜴也很友好，真蜥蜴因為不拘小節的個性沒發現他是恐龍。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年07月25日至2020年07月23日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『角落生物／角落小夥伴』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)