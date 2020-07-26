動滋券登記時間只到今天晚上12點，教育部在臉書最後呼籲大家趕快來登記，還特別點名「身為126又忘記登記動滋券的朋友」，千萬不要再錯過動滋券了！讓沒抽中藝fun券的126邊緣人慘中槍，「不要再凌虐126邊緣人辣」、「請先抽這三號謝謝」。

翻攝自 教育部臉書

教育部表示，今天不限身分證字號尾數單雙號，都可以登記動滋券，前往動滋網點選「我要登記」填完基本資料，再選「進行登記」即登記完成！幫家人登記也可填同一個信箱手機。

教育部小編在臉書寫道，「曾經有一份好用的動滋券在我面前，我沒有珍惜，到登記結束了，才後悔莫及，人世間最痛苦的事莫過於此。如果上天能夠給我一個再來一次的機會，我會……抽好抽滿。」最後還畫了3隻狗狗，一隻是早就登記完的人，第二隻是各種券都登記好的人，最後一隻是「身為126又忘記登記動滋劵的人」，又戳中126網友們心中的痛，大喊「不要再欺負126了。嗚嗚嗚」、「有沒有都登記結果都沒中的人…」。

動滋券今晚登記截止後，將於28日抽出幸運民眾，透過簡訊及email通知，填寫領券人資料後，即可獲得動滋券，面額500元、可多券、分次折抵，做運動看比賽添裝備都可用。

(中時新聞網)