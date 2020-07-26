台股權王台積電24日股價猛催油門狂飆，早盤一度攻上395元，市值衝破10.2兆元。台積電周五美股掛牌ADR噴漲10%，若明（27）日台股開盤依此漲勢，台積電市值可望攻上4,000億美元，躋身全球市值第10大上市公司。前總統陳水扁近日也公開點名台積電2位幕後大功臣。

最大對手英特爾（Intel）7奈米製程難產，考慮委外代工，外資點名台積電可望接單受惠，並樂觀預期台積電股價上看530元，受此消息激勵，台積電ADR周五暴漲10%，市值一口氣增加330億美元，確定擠下沃爾瑪（Wal-Mart）、雀巢等全球大型企業。明天台股開盤，台積電若挾ADR漲勢，市值有機會攻上4000億美元，成為全球市值第10大企業。

對於台積電帶動台灣半導體產業發展，成為台股護國神山，後勢發展驚人。阿扁22日表示，台灣積體電路技術引進多年，他在任總統時，曾頒「高瞻遠矚」獎座給已故的「永遠的行政院長」前閣揆孫運璿、「台灣科技教父」李國鼎，並大讚2人共同催生竹科，是「台灣科技產業主要奠基者」、更是「台灣經濟重要推手」。

(中時新聞網)