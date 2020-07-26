國民黨高雄市長候選人李眉蓁，碩士論文遭爆疑似抄襲，與一名叫做「雷政儒」的碩士生論文，有高達96%的頁次雷同。而網友搜尋「雷政儒」，竟意外搜出26年前，台灣直腸外科名醫雷子文獨子雷政儒，在軍中離奇死亡的命案。

一名網友在PTT發文表示，最近雷政儒很紅，想google一下他在哪裡高就，結果發現了「雷政儒命案」頓時覺得毛毛der。

根據維基百科資訊：

雷政儒命案發生在1994年，是一起關於中華民國國軍軍中人權問題的著名事件。

當事人

雷政儒（1970年－1994年11月3日），台灣直腸外科名醫雷子文的獨子。1994年自台北醫學院（現台北醫學大學）公共衛生學系畢業後隨即入伍服役，9月19日撥派陸軍防空飛彈指揮部（簡稱「飛指部」）軍醫隊服役，同年11月3日，被發現於臺北縣泰山鄉（今新北市泰山區）營區內的廁所身亡，下部隊前後僅45日。

事件經過

1994年11月3日，雷政儒曾於服役時打電話回家說：「我看到了不該看的事，陸博士（即陸悌瑩，本名林菊芳）要我死，我會被害死，趕快想辦法調離飛指部。」雷子文立即打電話請一位任職於三軍大學的少將郭震（後升至中將，三軍大學教育長），代為向飛指部轉達關切之意。陸軍飛指部副指揮官歐陽維憲上校先後約談了雷政儒本人，又指示先讓雷政儒休假。未料當日稍晚，雷政儒即在廁所被發現以黑紗腰帶「自縊」（軍方說法），雷子文趕到飛指部本部營區，親自予以急救，後送三軍總醫院，仍在11月4日過世。

而鄉民們也紛紛回應：「怕爆」、「有印象」、「之前在泰山飛指部受訓..就有聽說那間廁所不要去」、「他爸應該很後悔 飛指部當時都要有關係才能進的爽缺」」、「恐怖喔 當到名醫還是躲不過國防部的魔爪 我記得沒錯的話他爸爸後來自焚」、「他父親後來自焚了兩次，超慘」。

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