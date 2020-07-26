茱可娃成為氣象主播。（翻攝／Youtube:Вести Тула）

新冠肺炎期間在醫院內穿著兩節式性感比基尼裝，罩上一襲透明防護衣，讓春光一覽無遺而一夕全球爆紅的俄羅斯辣護士，幸運躲過疫情後人生有了新轉機，該名女護士日前意外被服裝品牌相中成為代言人；而日前更傳出新消息，她受邀成為電視台氣象主播。

這名年僅23歲的俄羅斯護理師茱可娃（Nadezhda Zhukova）今年5月因一件透視防護裝引起熱議，紅遍全球。綜合外媒報導，她當時並不曉得防護裝穿起來會如此透視，但這件事卻讓她意外受到大眾關注，更讓她成為內衣、運動服飾代言人，現在又被當地電視台延攬成為新的氣象主播。

據《EL HERALDO》報導，從本月22日後，可以在新聞頻道「Rossiya 1 Tula」和「Rossiya 24 Tula」看見茱可娃的身影，她將以氣象主播的身分站在大眾面前，並利用她的醫學常識結合天氣預報。茱可娃也在受訪時開心分享，很期待這個挑戰，但並未放棄本業，她仍然在準備成為一位醫生，這只是她接下的挑戰之一。

這位穿比基尼的女護士茱可娃帶起許多效應，在事發時有不少女性聲援她，發起拍下自己穿透視防護服的身影，體恤醫護人員的辛勞。她更成為俄羅斯運動品牌Zasport代言人，該品牌為國家運動代表隊御用的服裝大牌，而現在她又幸運接下氣象女主播的職位。

(中時新聞網)