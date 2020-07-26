郵輪跳島啟動於26日在基隆港正式啟動，交通部長林佳龍及衛福部長陳時中盼「類出國」的體驗民眾埋單。（吳康瑋攝）

郵輪跳島啟動於26日在基隆港正式啟動，交通部長林佳龍及衛福部長陳時中盼「類出國」的體驗民眾埋單。（吳康瑋攝）

星夢郵輪於26日在基隆港東岸旅運智慧大樓辦理「郵輪跳島遊」的啟航儀式，交通部長林佳龍、衛福部長陳時中及基隆市長林右昌一同出席見證全新的跳島旅遊形式的上路，林佳龍表示，現在已進入後疫情時代，「類出國」的郵輪跳島旅遊在基隆正式啟航，我們希望民眾可以享受這在國內旅遊中的全新的體驗，我們充滿期待，也戒慎恐懼。

林佳龍指出，邊境仍維持「風險嚴管」，而國內鬆綁，因此到年底前國旅應該會持續旺下去，他說，經過交通部評估，國旅已回復至去年同期的水準，目前各部會也積極促成旅客分流，除了花東及離島地區，大家也可以往西岸或中北部來規劃旅遊。

衛福部長陳時中指出，麗星郵輪這次提出復航的計畫自己第一時間就准許了，因為所有的防疫措施也都已經上軌道了，但有些民眾因為台灣疫情已經穩定，就誤以為疫情已經過去了，但他必須提醒大家，其實危機並沒有結束，國外的疫情仍處於最高風，雖然台灣應該是第105天維持零本土案例，但世界仍然嚴重，他常被說管太嚴，耽誤台灣經濟發展，但希望大家記得，如果有破口後，造成的影響、損失會很嚴重。

陳時中強調說，大家都想出國去玩，但台灣觀光旅遊的腳步，必須是戒慎恐懼的一步一步來開放，除了還給大家「類出國」的旅遊體驗，讓民眾擁有類似出國的感覺，帶給大家獨特的跳島旅遊，也讓台灣從防疫大國邁向觀光旅遊的大國。

基隆市長林右昌指出，這次的疫情對全世界的產業都造成很大的衝擊，因此這次郵輪跳島遊的啟航別具意義，這項成就要非常感謝陳時中部長在邊境管制的成就及交通部林部長的提供的對策方案，並將啟航的機會，融入澎湖、金門、馬祖的觀光產業，成為十年海上藍色公路的起點，他說，未來國際郵輪的旅客為搭飛機來台灣，並留在台灣玩，這也是最新的遊程、玩法。

林右昌表示，目前基隆港東岸第一期旅運工程已完工，即日起上船的旅客，都可以享受最新的旅運通關的服務，再大的郵輪都能在一個小時完全通關完畢，他希望未來基隆港及郵輪旅運，能大幅提升台灣旅遊的能見度，並成為帶動全球國際郵輪復航的港口城市，希樣所有的觀光業者給市府更多的指教，市府未來會跟大家站在一起，一起為了旅遊觀光進一步努力。

(中時 )