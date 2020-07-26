統一獅在台南主場下半季對戰中信兄弟的第1個系列賽，前兩戰雙方各拿下1勝，今（26）日第3戰將由黃衫軍洋投羅傑斯與獅隊新秀古林睿煬對決。

羅傑斯上半季末重返一軍後對富邦悍將主投4局被敲6安，送出2K、2保送，失掉2分自責分，最後無關勝敗。對戰獅隊要回溯到4月17日，7局投球被敲6安，送出11K僅失掉1分自責分，繳出優質先發拿下勝投。

羅傑斯對戰獅隊自責分率僅1.29，對戰被打擊率2成31，對右打者被打擊率更只有1成82。今天是羅傑斯下半季首場先發，對獅隊的勝敗也考驗他能否再度展現壓制力，站穩一軍先發輪值。

至於獅隊小將古林睿煬，本季直到7月才正式在一軍出賽，上半季2場先發登板皆是面對富邦悍將，總計10局投球被敲13安，送出10K、6保送，失4分自責分，在隊友火力掩護下，2場皆拿下勝投。今天是他本季首度先發對戰中信兄弟，更是他生涯首度面對猛象打線。

(中時 )