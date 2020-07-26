時力黨主席徐永明今日召開民調記者會時針對近期政治人物學歷論文爭議回應表示，教育部、科技部到現在一句話都不說，如果學歷有問題，國民黨高雄市長候選人李眉蓁要查，泛綠政治人物牽扯進去的人，應該要有一樣的標準。也應組成跨部會專案小組，要求各大學負起責任。

李眉蓁近日被爆出論文內文有96％抄襲，不久後藍營接連爆料包括總統府秘書長蘇嘉全也有論文「多處雷同」，民進黨高雄市長陳其邁負責整合卻掛名第一作者等等狀況。

徐永明指出，如果因為李眉蓁的事情，中山大學現在可以啟動調查程序，那其他大學不行嗎？難道我們的主管機關不見了嗎？而國民黨立委鄭正鈐的學歷問題為何不查？是因為鄭正鈐是立委，會管到教育部的預算嗎？

徐永明說，論文抄襲不要弄得好像是台灣藍綠政治人物的共業，應該要有一套客觀處理的標準，越快處理越好，不要好像等到拖過高雄市長選舉後就沒事了，之後選舉民眾還是會質疑同樣的事。

(中時 )