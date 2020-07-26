蔡宗倫推出個人首張專輯《不開心也是一種病》。（Tsung 蔡宗倫提供）

創作新人蔡宗倫的首張專輯《不開心也是一種病》，找來金曲樂團麋先生的吉他手林喆安擔任製作人，為本業是牙醫師的蔡宗倫量身打造同名歌曲〈不開心也是一種病〉，這首歌反諷現代人依著社會規則麻木生活，「不開心」成了一種人人都會得的文明病，卻沒有勇氣做出改變，勇敢脫下醫師袍追尋音樂夢想的蔡宗倫，希望能藉此激勵那些躲藏於現實底下，其實不甘於平凡生活的許多人。

初次錄音的時候蔡宗倫非常緊張，林喆安察覺之後馬上喊卡，拉著他聊天打屁舒緩情緒，後來乾脆到林喆安家開喝，喝到大家都醉倒，隔天在宿醉的狀況下錄音，因為頭太痛忘了緊張，反而能盡情演唱。在林喆安的指導之下蔡宗倫首度嘗試了RAP，將他斯文外表牙醫身份底下，那個不願只是循規蹈矩甘於平凡的創作靈魂表現得淋漓盡致。

說起開始音樂創作的契機，蔡宗倫毫不隱瞞地說「就是為了泡妞」，所以一開始寫的全是情歌，直到有一次跟著醫療服務團隊上山回來之後，突然很想念山上生活單純的快樂，從此開始把寫歌的靈感來源擴及到生活中的一切，患有僵直性脊椎炎的他，自嘲因為這個疾病，讓自己有比別人更多的時間可以創作，反正半夜常常痛到睡不著，乾脆起床寫歌，也許就是這樣樂觀的態度，讓他的歌曲總是充滿陽光正向的能量。

(中時 )