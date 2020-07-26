暑假為新北市機車安全月，淡水警方於24日深夜協同環保局在淡水區及三芝區共5處噪音熱點擴大聯合稽查，一夜狂逮無照駕駛7件、噪音車通報116件，同時在KTV、撞球場、網咖、青少年及幫派份子易聚集場所實施臨檢。

淡水警方自今(109)年1月起依道路交通管理處罰條例針對非法改裝車體舉發計384件、危險駕駛舉發計105件、無照駕駛舉發計1,229件、違規扣車計86台及攔查改裝未合格排氣管車輛通報環保局計1,247件；另昨(24)日深夜協同環保單位共同攔查舉發無照駕駛7件及噪音車通報116件。

淡水警分局表示，為落實機車安全月，維護青少年安全，暑假期間的執法重點如下：1.與機車事故有關之闖紅燈、超速、酒駕、轉彎不依規定、機車行駛禁行機車道等違規行為。2.危險駕車。3.未成年無照駕駛，除依法開單舉發，並代保管車輛，通知車主領回，另如車主知悉並允許未成年無照駕駛，將一併舉發。4.改裝排氣管製造噪音，稽查通報環保局依法裁罰。5.其他非法改裝如未依規定改裝LED頭燈、拆除傳動軸蓋、變換各式車燈顏色、變更車身顏色、排氣管未裝設防燙裝置等。

淡水警方提醒，民眾如果發現疑似有改裝車噪音擾人狀況，可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉：http：／／noisecar.epa.gov.tw／。淡水警分局將持續利用各項勤務來加強盤檢，以杜絕各項違規，確保交通安全。

(中時 )