全球首艘復航國際郵輪探索夢號今日首航。（航港局提供）

全球首艘復航的國際郵輪「探索夢號」今日將從基隆港出發，為跳島郵輪旅遊揭開序幕。交通部航港局表示，日前邀集移民署、海巡、關務、檢疫等相關單位登船總體檢，同時針對可能的突發狀況預演，確定安全合格外，針對近來離島遊過熱等亂象，航港局也事先跟離島縣政府協調交通接駁與午餐等相關事項，避免爆量發生。

為兼顧防疫工作及旅遊品質，航港局已於7月23日邀集衛福部疾管署、CIQS相關單位、台灣港務公司及公衛專家登船總體檢，並事先做好防疫應變演練，後續在郵輪營運期間，航港局將不定期抽查防疫工作執行情形，為旅客的健康把關。

另針對各離島的遊程，航港局已邀集離島地方政府、郵輪業者及旅行社檢討旅遊動線規劃及在地交通接駁能量，確保旅遊服務品質，未來航港局將會同相關單位與業者持續深耕跳島旅遊。

「探索夢號」跳島旅遊共有31個航程，規劃前往澎湖、馬祖及金門，民眾將可暢遊離島的自然生態與獨特的人文風情，體驗澎湖一年一度的花火節、金門特有的戰地人文風光及馬祖國際知名的藍眼淚，一次滿足食宿遊購行的旅遊體驗，更加認識台灣海洋之美。

本次跳島行程所需食材、民生用品及油水補給均為台灣在地採購，以新鮮農漁牧產品做為郵輪特色餐點；首航當天，雲頂郵輪集團攜手行政院農委會，舉辦本土農產品百大精品介紹及展銷，推廣來自台灣各地的精緻農產品，以實際行動支持受疫情影響的農漁牧產業。

(中時 )