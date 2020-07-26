第11屆「超犀利趴」即將在8月22、23日在台北小巨蛋登場！由告五人、宇宙人、老王樂隊、茄子蛋、獅子LION、劉若英、鼓鼓呂思緯、蕭秉治ØZI、呂士軒、韋禮安、周華健、五月天、黃奕儒、魏嘉瑩、葉穎、JADE、持修18組最強的「聲」林之友登島開唱。

第一天五月天、告五人、宇宙人、老王樂隊、茄子蛋、獅子LION團團包圍小巨蛋，其中嬌點劉若英曾在第四屆超犀利趴「犀利女子大趴」化身「劉娜娜」集結各樂團好手組Black Band，相隔7年站上「SUPER STAGE」，這回她精心準備夏日歌單為久違的歌迷消暑，在犀利趴放膽玩，同歡樂迷用音樂飆寫暑假作業。

金曲「聲」友會助陣超犀利趴！甫入圍金曲獎最佳新人、最佳樂團等4獎的吿五人，挾金曲氣勢攻佔「SUPER STAGE」，他們開心地說：「覺得很榮幸能再次被邀請，感覺超興奮！已經在籌備演出各項細節，希望能趕快跟大家見面。」也預告新歌首唱將獻給超犀利趴。同樣入圍最佳樂團的茄子蛋，連續3年入圍金曲獎，三度來到超犀利趴，難掩興奮之情，開心地說：「每次站上犀利趴都超興奮！今年大部分時間專心做音樂、練琴寫歌相信這次參加犀利趴的朋友，能感受到『升級版更犀利的茄子蛋』讚啦！」

蕭敬騰領軍的獅子LION樂團，去年底發行專輯《美麗、醜與我》之後即在各大數位、實體平台屢獲好成績，首度站上超犀利趴舞台，老蕭以獅子LION主唱的身份調皮地向五月天發問：「想問各位哥哥，為什麼已經十年了，都沒有邀請我一起來玩趴（笑）」，團員們面對「超犀利趴11」都非常興奮期待，已經開始密切討論歌曲以及表演內容，對於第一次參與《跑趴》都份外重視，也承諾一定會帶給現場歌迷朋友更多驚喜，嗨翻小巨蛋！

同樣也是第一次參與超犀利趴的老王樂隊，心情興奮又緊張，他們說：「很榮幸有這個機會參與超犀利趴，能和很多厲害的音樂人一起在這個指標音樂節的舞台上！期待能好好把老王樂隊的音樂和故事帶給現場的每一個人。」老王樂隊2019年10月發行首張專輯《吾日三省吾身》後便隨即展開各城市巡演，今年他們將帶著新歌〈這樣就好 這樣就好〉來到超犀利趴。

宇宙人在今年2月首度登上小巨蛋舉辦個人演唱會「你的宇宙YOUNIVERSE」，這回受邀參加超犀利趴，相隔7個月再度站上萬人舞台，宇宙人笑說：「從小巨蛋演唱會後就沒看過這麼多人，半年沒有表演，感覺快得人群恐懼症。」但其實這半年來，宇宙人如火如荼地籌備新專輯，十分懷念表演的感覺，也將在超犀利趴公布第一首單曲。

跑趴模範生，場場精心準備最限定演出的五月天，當然也不會缺席超犀利趴，連續兩天與各路「聲」友輪流嗨翻團戰，經典消暑歌單1+1=2天面對面陪唱樂迷。不讓團戰專美於前，鼓鼓呂思緯、蕭秉治 、ØZI、呂士軒、韋禮安、周華健 「一」夫當關，萬夫莫敵。

「金曲新人王」ØZI在2018年出道，隔年就以首張專輯抱回金曲新人獎肯定，第一次參加超犀利趴盛會，他說：「已經很久沒有這麼大型的演出機會，非常興奮！希望那天台下的觀眾能喜歡我演出，這次會為大家帶來新專輯的歌曲唷！」同屬嘻哈「聲」友會的呂士軒也開心直呼：「2020真的是滿特別的年！新專輯也準備好了，正好有個很棒的機會可以唱點新歌了！」

創作才子界的「聲」友會，包括韋禮安、蕭秉治和鼓鼓呂思緯齊聚。三度征戰的韋禮安上回在超犀利趴大玩電音秀饒舌，今年他攜睽違4年發行的第五張專輯《Sounds of My Life》回歸，他興奮地說：「很久沒有大型公開演出了，一回來就是這種大型的、正式，且又是在小巨蛋，所以既期待又興奮可以唱犀利趴。」一接到邀約後，便開始構想表演內容，預告將帶Band演出，並準備了從未表演過的歌曲，驚喜獻給台下樂迷。

「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯11月21日即將在台北流行音樂中心舉辦「聽到請回答Connecting…」個人大型售票演唱會，即使暑假表演滿滿，但能參與一年一度超犀利趴盛會，備感榮幸，希望每場活動都能帶給大家不同能量，因此每場歌單及樂手編制上皆有獨特的安排及巧思，將與管樂合作帶來「summer love」歌單，與樂迷用音樂繽紛一「夏」。「全能創作才子」蕭秉治去年首場個人大型演唱會「凡人MORTAL」創下多場完售佳績，為彌補未到場的歌迷遺憾，超犀利趴除了將與演唱會原班人馬合作，呈現演唱會精華，透露將準備限定歌單「穿越時空爆紅神曲」，期待與久違的歌迷大合唱。

「國民歌王」周華健首度參加超犀利趴，縱橫華語歌壇35 年來不變的好歌喉，去年推出的《少年 The Younger Me》專輯一舉入圍金曲歌王，阿信也曾封他為「會走路的錄音帶」、「會走路的黑膠唱片」，面對超犀利趴的新生代勢力來襲，他笑說：「年輕的交給五月天和其他年輕歌手，年長的交給我，找我來就是要顧好這一塊吧！不過，我很貪心，會想辦法討好所有觀眾，不只是年長的。」已在構思歌單的他，強調「不管你是為誰而來，相信不會讓你失望」，膾炙人口的金曲勢必讓全場充滿回憶殺！

「SUPER STAGE」在小巨蛋舞台內有各路「聲」友會強蹦互尬，小巨蛋二樓紅區迴廊的「SUMMER STAGE」黃奕儒、魏嘉瑩、葉穎、JADE、持修優秀的「聲」友會一起開趴。「超犀利趴11」門票將於7/31(五)11:00～11:30超犀利卡卡友優先訂購。12:00起二日套票＆單場同步開賣，售票系統：拓元售票：一般單場區 https://tixcraft.com/activity/detail/20_SLIeleven；二日套票區：https://tixcraft.com/activity/detail/20_SLIeleven_P。更多詳細資訊，請上相信音樂、超犀利趴官方臉書粉絲專頁及官方網站。

五月天將在一連兩天舉辦的超犀利趴壓軸演出。相信音樂提供

獅子LION.首度站上超犀利趴舞台。相信音樂提供

國民歌王周華健首次登上超犀利趴演出。相信音樂提供

劉若英是超犀利趴首日嬌點。相信音樂提供

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