076型兩棲攻擊艦

中方海軍正在打造兩棲攻擊艦，以支援攻台，或是登陸南海爭議島嶼等軍事行動。

據《富比士》（Forbes）雜誌網報導， 075型兩棲攻擊艦正在舾裝，約相當於美國海軍的美利堅級（America-class）兩棲攻擊艦，能搭載直升機，旋轉翼無人機，還有氣墊船等。然而，它們還沒辦法讓噴射戰機和無人機上艦。

然而，中國大陸網站上熱傳的文件顯示，中國船舶工業集團708所正在為XX6項目的新武器設備招標。大陸《兵工科技》雜誌的分析指出，由於708所是中方075型兩棲攻擊艦的研製單位，再結合公告中多項內容，都涉及兩棲攻擊艦的技術，因此許多軍迷都認為，XX6專案就是解放軍未來的076型兩棲攻擊艦。

而從招標內容來看，最受關注的，就是「DCTS槽道火災控制技術試驗研究」，這不禁令人聯想到，未來076型兩棲攻擊艦可能直接採用電磁彈射（DCTS）技術，並可能搭載大型艦載固定翼戰機。

New article, #China Navy (#PLAN) next-generation Type-076 LHD assault carrier. Documents suggest it will have EMALS, which points to fixed-wing aircraft. UCAVs is obvious conclusion. Note how much the Z-20 looks like the Sikorsky SH-60 Seahawkhttps://t.co/e7FgGcRUKS — H I Sutton (@CovertShores) July 23, 2020

事實上，早在075型兩棲攻擊艦下水時，網路上就開始激烈討論它的改進型075A。許多分析認為，075A上可能會搭載陸製垂直起降戰機，而它的排水量將達6萬噸級，至於它的綜合作戰能力將直追美國海軍最先進的美利堅級兩棲攻擊艦。

目前075型兩棲攻擊艦使用4台大型柴油機，總功率48兆瓦，要負擔電磁彈射幾乎是不可能的。不過，分析指出，在076型兩棲攻擊艦的招標公告中，出現了動力系統的相關資訊，應該是以21兆瓦燃氣輪機和6兆瓦柴油機為核心的全電推進系統。如果同時佈置4台，那它的動力水準就能超過英國伊莉莎白女王級航母，足以撐起電磁彈射系統和全艦其他系統的電力消耗。

此外，招標公告中還有一些亮眼的技術項目，如無人機作戰系統和30噸級升降機等，這顯示它可能會搭載大型無人攻擊機。分析認為，這些攻擊機很可能是以電磁彈射的方式起飛。而在無人機的選擇上，許多分析認為，有可能是攻擊-11「利劍」無人機等。甚至有人指出，說不定中方會為076型裝備新型無人機，將它武裝成「無人機母艦」。

(中時新聞網)