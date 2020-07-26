高雄市長補選投票僅剩20天，國民黨候選人李眉蓁、民進黨候選人陳其邁26日上午同時出席白沙崙萬福宮請新王儀式，這也是兩人選戰以來、跑地方活動首度同框，除握手致意外，他們隨後跟著隊伍前進，並沒有太多互動。

萬福宮睽違18年，今上午舉行請新王儀式，當地的宗教盛事吸引許多民眾參加，而補選市長的藍綠候選人也都到場，陳其邁抵達見到李眉蓁，就主動上前和李眉蓁握手，兩人互道加油，之後他們齊聚廟埕等候請新王儀式的隊伍出發。

李眉蓁、陳其邁分別走在萬福宮主委兩側，走在隊伍前方，但他們未有再多互動，多是聽主委解說及向一旁支持者或民眾問好。陳其邁說，會參加這次白砂崙萬福宮的活動，是茄萣今年非常重要、18年才有一次的，一有邀約就馬上答應要來。

李眉蓁表示，因父親的老家就在茄萣白砂崙，也算是女兒回故鄉，熟門熟路備感親切，若能擔任高雄市長，也會重視宗教文化，並爭取經費協助文化傳承，積極協助發揚光大。

(中時 )