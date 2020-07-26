「台中市夢想家青年隊」自今年6月成軍以來表現亮眼，日前已勇奪「3X3.EXE國際籃球聯盟賽」南區組前2回合冠軍，昨日南區第3回合於高雄WeSport球場舉行，全員鬥志高昂，終場21分勝出台中星動銀河旅站，拿下第3回合冠軍，球員吳彥侖也奪得MVP。

運動局長李昱叡說，今年6月台中市夢想家青年隊正式成軍，於6月18、19日辦理3場球員選拔賽，場場爆滿，吸引眾多球迷到場支持，感謝球團合力推動籃球運動，帶領台中市夢想家青年隊球員到處征戰，以賽代訓提升實力。

李昱叡表示，籃球是青少年最喜歡的運動中之一，市府積極推動籃球運動，與職業籃球隊「寶島夢想家」合作成立台中市夢想家青年隊；讓中部優秀籃球選手透過徵選加入球隊，未來將有機會參與國內或國際比賽，全力幫助孩子們追夢。

運動局強調，近日台中接連舉辦多場籃球賽，提供球員交流舞台，希望這股籃球熱持續延燒，讓台中運動風氣更加興盛。後續「2020 3X3.EXE PREMIER聯盟賽」全國最終站將於8月29日、30日在台中登場，歡迎全國各地民眾到場為球員加油。

(中時 )