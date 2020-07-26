現場扣留犯罪工具挖土機1台。（新北市環保局提供／葉德正新北傳真）

新北市環保局25日下午接獲民眾通報，有不肖業者在五股垃圾山內偷埋廢棄物，先派空拍機蒐證，再聯合蘆洲警方稽查，當場人贓俱獲，將蕭姓怪手司機、李姓主嫌依廢清法送辦，最重可處5年徒刑、得併科1500萬元以下罰鍰。

環保局表示，犯嫌警覺性相當高，當稽查車輛靠近時即停止運作，稽查員前往附近制高點蹲點監控並以空拍機蒐證，約莫2小時後，發現怪手開始挖掘坑洞，並將旁邊的廢棄物推入掩埋，準備覆土以掩人耳目，見時機成熟旋即進場稽查，李姓主嫌及蕭姓怪手司機發現事跡敗露只好坦承。

李姓主嫌坦承，過去他承租此處土地再轉租給廢棄物清除業者堆置廢棄物，現因五股垃圾山正進行整頓，須將過去違法搭建的鐵皮屋及非法堆置的廢棄物清除乾淨，而為節省成本，以半日1500元的代價聘請蕭姓怪手司機，將拆除下來無法回收再利用的建材以及先前堆置的廢棄物就地掩埋。

環保局表示，李姓主嫌本以為目前五股垃圾山整頓期，大家都在拆除違章建築或整闢公園，應該不會有人注意到他的異常行為，想不到還是被機警的民眾發現，而蕭姓怪手司機雖只領取李姓主嫌1500元工資，但仍與李姓主嫌是共犯。

環保局說，無論是拆除建築物或商業行為產生的廢棄物等，均應找尋合法合格廢棄物清除處理業者，也呼籲地主、二房東、業者等千萬別為了蠅頭小利，提供土地或為他人棄置廢棄物或回填，以免吃上刑責得不償失。

(中時 )