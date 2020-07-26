田馥甄（右）與唐綺陽逗趣對談。（何樂音樂提供）

田馥甄近半年來幾乎是獻聲不現身，原已閉關準備台北小巨蛋個唱的她，25日受邀與星座權威唐綺陽逗趣對談，兩人距離上次同框已相隔4年，田馥甄特別把攻蛋前唯一通告，獨家獻給唐綺陽老師，直播開始後僅5分鐘就衝破萬人上線觀看。兩人除了暢聊星座與近況，這場直播另一重頭戲就是「吃播」，第一次到唐老師新家作客，田馥甄精心構思好料理，不藏私端上鍾愛的菜單，包括蚵仔麵線、土雞湯、炸雞排、冰火菠蘿包等，兩人在鏡頭前開心大快朵頤。

節目中，唐綺陽分享自己對於田馥甄新曲〈一一〉的喜愛，自招當下聽到旋律就感動落淚，在沒看歌詞下就已經被打動，還特別交代同事直播開場絕不能播這首歌，就怕觸動心弦；看著田馥甄事業運超旺，唐綺陽形容：「果然火星在牡羊座！牡羊女神又忙又紅又火啊！」更鐵口預言，「9月底太陽進天秤座，妳一定會更忙，同時會有4種事情要忙，是日也忙夜也忙」。田馥甄則忐忑說：「我會做好自己本分！知道自己要做的是什麼、然後對得起自己。」

此外，田馥甄提出，唐老師可以看對方命盤，是否談戀愛就屢戰屢勝？只見唐綺陽直搖頭否認：「所有事情都是安排好，沒有人可以永遠過正確的一生，人生就是會犯錯，我們在從錯中來學習，才能讓你更成長。就算是先知又如何，在愛情佔上風又如何，好好體會，所有關於戀愛心情都在這一首歌曲裡。」被反問未來還敢談戀愛嗎？田馥甄秒答：「敢！理智知道談戀愛就是一個過程，自然而然緣分到了就會，它有它的美妙之處，也有它煎熬跟被折磨的地方，這都是它迷人之處。」

問及演唱會最想邀請的嘉賓？田馥甄回應：「我就是不會想邀請嘉賓耶，請嘉賓來就是要能聊天，但我已經夠緊張了，會有壓力想著要聊什麼。」是否有機會到高雄開唱？她鬆口表示：「好呀！若明年有檔期的話，知道很多人還是沒買到票，我們把節目準備好了，希望可以到更多地方，把這個演唱會分享給大家。」至於再挑戰舞台劇？田馥甄笑回：「一次就可以了！大家可以去看〈懸日〉MV，解解你們的戲渴。」

(中時 )