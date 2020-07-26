今天上午滑雪山莊停車場仍有3輛車違停，導致被擋住的車主無法開車離開。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方呼籲民眾發揮公德心，停車盡量不要停在狹窄、轉彎路段，停車格前也不要停車，停在車道請靠邊停。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

25日上午，有登山客於奇萊稜線山屋下山回到登山口時，發現停在滑雪山莊前的轎車被3輛轎車擋住，尋求警方協助聯絡車主，車主竟隔天才會下山，最後警察以罰鍰600~1200元開罰，並呼籲前往登山的民眾，停車格前不要再停車，也不要併排停車，讓車輛都能進出。

疫情趨緩，報復性旅遊熱潮延燒到山林裡，合歡山國家森林遊樂區內有許多登山步道，其中，小奇萊步道因山徑和緩，長度僅1.4公里，適合一般短程健行，是許多民眾登山踏青最佳首選，滑雪山莊為其主要登山口，但僅12個停車位，往往導致車輛一位難求。

中橫路況交通資訊站粉絲專頁今日ＰＯ文，指出日前有登山民眾因為亂停車，導致原先停在停車場的車子無法離開，看到ＰＯ文的網友們也紛紛撻罰，「拖走，費用加倍罰單開下去」、「呼叫剷雪車出動...」、「自私 太誇張了」、並諷刺違停車主果然是「台灣最美的風景呀！」。

警方表示，通常停車格停滿後，一般車輛會停在路邊白線，不會兩邊都停，這三台車違規停在停車格正對面；接獲登山客報案後，即聯絡違停車主，並以「妨礙其他人、車通行處所停車」開逕行舉發單，之後會再會補寄罰單，處以新台幣600~1200元不等罰緩。

近日登山熱潮爆發，今年暑假前往登山的遊客暴增一倍以上，警方呼籲，停車盡量不要停在狹窄、轉彎路段，停車格前也不要停車，停在車道請靠邊停，請民眾發揮公德心，互相禮讓，方便大家進出。

(中時 )