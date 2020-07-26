台74線六順橋匝道計畫，交通部去年已核定可行性評估至今仍原地踏步！市議員邱素貞26日抨擊說，東區民眾怨聲載道74線近在眼前，若要南下卻須從太平匝道上去再繞回來，重大民生建設不應一拖再拖；交通局長葉昭甫說，正由公路總局辦理後續規畫設計，今年底前完成道路征收範圍。

交通局指出，台74線快速道路於太平至霧峰地區，因現況無完整上下匝道造成民眾行車繞行不便，市府積極推動增設「六順橋南向入口匝道」及「十九甲北向出口匝道」計畫；未來兩匝道完工後，將能改善繞行距離，並改善車輛交通動線及部分瓶頸路段尖峰交通堵塞。

邱素貞抨擊說，台74線通車6年多來，東區民眾眼見高架道路就近在眼前，但要南向到霧峰或接國三方向，要順高架橋下開車到大里德芳南路，才能上74號快速道路影響便捷功能；六順橋匝道計畫，交通部去年就核定可行性評估，市府應儘速完成徵收等相關作業。

邱素貞表示，北屯區要往東區，目前需在太平區中山路下匝道，一旦錯過了，沿線約6公里沒有下匝道，只能繼續行駛至大里區德芳南路才有下匝道；建議台74線在東區樂業路應新增設下匝道，帶來交通便利，讓民眾減少開「冤枉路」的時間及成本。

葉昭甫說，市府規畫六順橋南向入口匝道，於六順橋以南沿環中東路往南接台74線主線，以環中東路、六順橋為聯絡道，未來完工後，預計服務包括東區、大里、太平等，並可分攤太平交流道南入車流10.15％，降低周邊路往整體延滯73.4秒至39秒。

葉昭甫強調，目前正由公路總局進行道路征收範圍作業中，預期於今年底就可完成，屆時再由市府進行道路用地征收後，再交由公路總局辦理後續規畫設計及工程施作，全案總經費約2億673萬元，匝道工程部分由公路總局負責，用地拆遷與地方道路工程費由市府負擔，目標2024年完工。

(中時 )