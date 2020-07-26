「你的政績，我的災難！」北市議員游淑慧26日在臉書反對營建署東湖社會住宅計畫，她指出，這樣的計畫瞎到爆，北市仍有6萬多戶空屋，卻為了達到蔡英文總統20萬社宅政策，把腦筋動到內湖來了，將對東湖地區生活機能帶來災難，衝擊交通、教育及公安。內政部次長花敬群對此回應，中央蓋任何專案住宅，會與地方充分溝通。

游淑慧指出，這幾年興建設宅已成為「政治正確」的支票，光是北市2.5萬戶社宅興建成本就要耗資上千億，後續維護管理更是一筆龐大開銷。

她表示，目前台北市仍有6萬多戶空屋，而全國更高達86萬戶空屋，在閒置空屋無法有效被利用的情況下，再蓋20萬戶社宅，瞎不瞎？

此外，游淑慧說，據內湖都市計畫，可容納人口為30萬8000人，但現在居住人口已達28萬4132人，再加上內湖科技園區就業人口多達15萬，讓內湖交通問題嚴峻。另外，東湖地區四周道路狹窄、教育資源不足、生活機能擁擠，全都是必須面臨的問題。

游淑慧建議，省下百億、千億興建經費，直接提高租屋者現金補貼，消化目前閒置空屋，才是更有效的做法，也向市府、立委高嘉瑜喊話盼硬起來對預算、交通及都審全面把關。

對此，花敬群回應，未來會整體評估東湖地區交通及其他問題，進一步提出改善方案，並與地方充分溝通。

(中時 )