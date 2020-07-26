新冠疫情嚴峻打擊各行各業，「如果兒童劇團」也面臨熄燈危機，但演藝界人士知曉後幫忙劇團在網路上協助拉高聲量大為宣傳，使得劇團演出可以繼續，「如果兒童劇團」團長趙自強感動說，台灣真的充滿奇蹟與福報。

「如果兒童劇團」今年成立20週年，受疫情影響遭遇營業危機，月初曾表示若疫情持續延燒加上政府補助未撥下，不排除6月底開始資遣員工，並於9月熄燈。

趙自強受訪時表示，「如果兒童劇團」此時正在城市舞台演出「流浪狗之歌」舞台劇，5天前觀眾只有2成不到，5天後現場爆滿座無虛席，現場觀眾不只小孩，爺爺奶奶等長輩也來支持，甚至業界前輩和老師們都來給予加油打氣。

趙自強說，台灣是個有奇蹟發生的地方，現在全球疫情嚴峻，各國衝突不斷，台灣還能來看舞台劇聽故事，今(26)日「四季奇幻之旅」才能順利演出，台灣真的是個有福報的地方，我們千萬要珍惜。

《北極熊小嘟》繪本作者蔡伃婷畢業於臺中教育大學數位內容學系，表示很開心可以獲獎並被舞台劇演出，《北極熊小嘟》的內容以面臨環境問題逐步解決為主旨，雖然結局很理想式，但希望未來環境議題地解決都能達到各方的理想。

蔡伃婷說，目前從事設計相關工作，但繪本的影響不只這一次，希望未來有機會帶給他人更多正面影響。

(中時 )