台北市長夫人陳佩琪在臉書發文爆料「柯換照的時間到了」、「搞不好市長下台後，真的會失業」，被解讀無望2024總統。柯文哲26日南下台中輔選時表示「就算要當總統也不能把外科專科證書丟了，還是要乖乖去。」針對2024，該怎麼做就怎麼做，照這樣走就好了。

柯文哲表示，外科專科每6年要600個學分，自己前幾年學分很少，所以她說再不去上課，到時候外科專科證書都不見了，還是要乖乖去。」媒體換個方式問「是否擔心台北市長卸任會沒有出路？」柯說，就算要當總統也不能把外科專科證書丟了，該上課還是要去上課。

媒體不死心再度追問2024有無信心？柯跳針回應，現在講這些太早了，還是把今天該做的事情做好，台中市長也是一樣，有2年半，台灣不識只有選舉，每天把該做的事情做好再講。

柯文哲也說，自己對於高雄市長、和平區長補選很有信心，透過輔選勤走地方，出來來交朋友增廣見聞，去雲林、嘉義看一一看，透過互相學習，對台北市政有啟發。

媒體也關心民眾黨面臨困境？柯坦言，每天都有困境，又不是現在。接著欲言又止說「算了這以後再講」，一笑帶過。

(中時 )