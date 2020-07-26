雷雨彈來了！氣象局發布全台19縣市大雨特報 12:352020/07/26 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雷雨彈來了！氣象局發布全台19縣市大雨特報。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局中午發布全台大雨特報，今天臺南以北地區、其他各地山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局表示，今天太平洋高壓勢力仍較弱，水氣較多，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，各地山區及西半部地區並有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用。 (中時新聞網) #氣象局 #發布 #大雨特報 #地區 #山區 也許您會感興趣 推薦閱讀 今天大暑！許淑華PO一張照喊25字 網讚爆 10:322020/07/22 政治 不斷更新》雷雨彈又來了！高屏大雷雨即時訊息、13縣市大雨特報 15:032020/07/22 生活 高屏嚴防雷雨 持續時間至16時30分 16:432020/07/22 生活 明全台高溫慎防熱傷害 氣象局：7月無颱風紀錄恐成真 21:392020/07/22 生活 不斷更新》雨區擴大！3縣大雷雨即時訊息、大台北12縣市大雨特報 12:302020/07/23 生活 雷陣雨狂襲12縣市 氣象局：雨可能下到入夜 17:152020/07/23 生活 支援李眉蓁 藍綠論文戰開打 17:232020/07/23 政治 破百年紀錄！台北下午2點飆39.7度高溫 14:422020/07/24 生活 不斷更新》北北基升級豪雨！全台16縣市豪大雨特報 13:222020/07/25 生活 午後雷雨連下3天 氣象局：3地區恐有大雨 08:052020/07/26 生活 生活熱門新聞 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 生活 威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？ 台彩公布數據了 - 生活 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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