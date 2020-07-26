午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局中午發布全台大雨特報，今天臺南以北地區、其他各地山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天太平洋高壓勢力仍較弱，水氣較多，中南部地區有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨，各地山區及西半部地區並有局部大雨發生的機率，外出請攜帶雨具備用。

(中時新聞網)