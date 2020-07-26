美國總統大選即將進入倒數100天，外界關注篤定代表民主黨參選的拜登（Joe Biden）會選誰當副手，外界推測拜登將會和非裔女性攜手參選，拜登本人也證實有多名非裔女性在考量名單之中，不過他強調，他會綜合考量多項條件，其中最重要的是此人能否在第一天就擔當起總統一職，以及是否和他的觀點契合。

拜登的可能副手人選。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國總統大選即將進入倒數100天，據消息人士透露，拜登最快8月初就會宣布副手人選。

經過數月評選，拜登挑選副手的程序已經進入最後尾聲。拜登上周稍早透露，他的委員會向他彙報至少4名可能的副手人選，他說，待評選程序結束，他將親自和候選人談話，並且做出決定。

他坦承，評選名單中還有4名非裔女性，外界猜測她們可能是加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、洛杉磯眾議員巴斯（Karen Bass）、佛州眾議員戴敏斯（Val Demings）、亞特蘭大市長波托姆斯（Keisha Lance Bottoms），或是美國前國安顧問萊斯（Susan Rice）。不過拜登上周也指出，密西根州白人女州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）也在他的考量名單之內。

在明尼蘇達州非裔男子遭白人警察壓頸喪命引發一連串反種族歧視運動後，拜登便面臨必須挑選非裔女性為副手的巨大壓力，不過至今他仍拒絕公開表態，他說不會根據單一條件挑選副手，而是會考量多項條件，當中第一個、同時也最為重要的要素為候選人能否在第一天就擔當起總統一職，以及是否和他的觀點契合。

(中時新聞網)