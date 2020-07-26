蔡英文總統頒發褒揚令給蔡博宇的父親。（袁庭堯攝）

「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公奠」現場莊嚴肅穆。（袁庭堯攝）

軍方將陳志榮、蔡博宇兩人棺木特地覆上海軍陸戰隊旗和國旗。（袁庭堯攝）

陳志榮的太太接受蔡英文慰問時情緒激動。（袁庭堯攝）

美國在台協會台北處長‎酈英傑（右）率領同仁前來致意。（袁庭堯攝）

國防部長嚴德發（左二）前來致意。（袁庭堯攝）

同袍以便利貼寫下對陳志榮、蔡博宇兩人的思念，軍方將其佈置在會場外牆。（袁庭堯攝）

海軍陸戰隊漢光預演翻艇意外、造成上士陳志榮、上兵蔡博宇不幸身亡，26日舉行聯合公奠，陳志榮、蔡博宇兩人的棺木也特地覆上海軍陸戰隊旗和國旗，蔡英文總統親自頒發旌忠狀及褒揚令給家屬，場面哀戚。

「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公奠」在海軍官校學生活動中心舉辦，軍方在場外用同袍寫下的祝福便利貼及黃絲帶作佈置。公祭儀式上，由蔡英文先行公祭，海軍司令部隨後，美國在台協會台北處長‎酈英傑也率領同仁前來致意。

陳志榮、蔡博宇2人官階均追加一級，陳志榮被追封士官長，蔡博宇則被追封上士。

海軍陸戰隊99旅步二營3日在左營桃子園海域演習預演，發生翻船意外，造成7名官兵落海、4人送醫。陳志榮、蔡博宇先後不治身亡，一名楊姓少校教官也疑似壓力過大、輕生身亡。海軍陸戰隊事後定調意外發生原因為「海象驟變」，導致橡皮艇從船尾往前翻，人員瞬間被海浪嗆水，無法及時自救。

29歲的陳志榮是高雄旗山人，在海軍陸戰隊擔任聯隊副排長，服役11年間深獲袍澤喜愛，曾獲得陸戰獎章、陸戰一星獎章及海風獎章。預演時，他擔任艇長，橡皮艇翻覆時為了不放棄同袍，捨己犧牲。陳志榮的太太看到大螢幕播放兩人的回憶畫面，數度淚崩。接受蔡英文慰問時情緒更是激動，蔡英文還不斷拍肩安撫她的情緒。

26歲的蔡博宇是雲林人，服役4年，原定8月中旬就要退伍，但熱愛軍職、續簽志願役，才會參加演習，曾獲得陸戰獎章、陸戰一星獎章。翻艇意外發生後，他最後一個被找到，送醫時已經失去生命跡象，搶救3天無效。蔡博宇的阿嬤、父親及家屬均南下出席，送他最後一程。

公祭典禮結束後隨即起靈，海軍官兵及陸戰隊員特地列隊兩側，向陳志榮、蔡博宇的棺木致敬。

(中時 )