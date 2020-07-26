時力黨主席徐永明等人今日於時力黨部召開民調記者會表示，有關行政院長蘇貞昌之女蘇巧純的「二三設計」拿到政府標案，有49.5％的民眾認為當初基於利益迴避，本就不該投標。

今日除徐永明外，時力智庫執行長李兆立、時力媒體創意部主任劉仕傑及公民監督國會聯盟常務理事曾建元也到場出席。而本次民調由趨勢民調針對全國20歲以上民眾，於7月18、20、21日以分層比例抽樣方式進行市話調查，共完成1095份有效樣本。

日前國民黨召開記者會指出，蘇巧純在2019年1月7日拿到台科館1千萬展覽標案， 7天後蘇貞昌就接任行政院長。此外，行政院今年補助新竹市70億，蘇巧純也拿到700萬標案，蘇貞昌家族「左手給補助，右手拿標案」，「跟收回扣沒兩樣」。

徐永明另指出，針對監察院長陳菊人事案，有61.7％不滿意審查過程，僅23.2％滿意。不滿意者中，57.1％認為民進黨要負最大責任，24.2％認為國民黨要負責。另外，53％對於廢除監院的修憲沒有信心，而陳菊是否可以超越黨派行使職權，沒信心者達53.3％。

徐永明說，監院人事案審查時，國會沒有負起實質審查的責任。舉手比票數，民進黨黨當然會贏，但未來在立院，是不是還要用這種「鴨霸」的方式處理，執政黨要好好想想。

(中時 )