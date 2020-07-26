交通部長林佳龍。（航港局提供）

「探索夢號」今日正式啟航，交通部長林佳龍透露，目前有旅行社提出郵輪環島行程的構想，但仍要提出申請，再經由指揮中心判斷是否同意。衛福部長陳時中打包票說，跳島郵輪各項檢疫做得完整，相信大家可以安心旅遊。

雲頂郵輪集團於首航日舉辦記者會，會中特別感謝衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、基隆市長林右昌、台大公衛學院副院長陳秀熙等專家學者，以及CIQS等貴賓蒞臨，並公開感謝各單位的協助，共同為台灣防疫史留下新頁。

林佳龍於記者會後接受媒體聯訪時表示，郵輪跳島遊程可以規劃各種產品，包括環台一圈，從基隆、台中、高雄到花蓮，目前有旅行社提出此構想，只要落實防疫新生活，在台灣不管是本島環島或外島跳島，都可以安心旅遊，但都要提出申請，也需要指揮中心判斷，因國內是疫情控制得好才鬆綁，但涉及邊境目前還是嚴管。

由於船公司拋出有意規劃石垣島航線，陳時中表示，那是交通部的規劃，衛福部只負責人員檢疫，船上消毒、人員訓練做好，這次各方面做得很完整，相信大家可以安心旅遊。

假設郵輪上又爆出疑似症狀，SOP為何？陳時中說，隔離、立刻下船檢疫；至於接觸疑似症狀的人員該如何處置？陳時中說，第一時間只是疑似情況，如果有確診，就會啟動疫調方式，看接觸時間的短長，決定隔離或居家檢疫。

(中時 )