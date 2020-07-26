「火燒心」一來就胃痛、胃灼熱，在台灣每4個人就有1個罹患俗稱火燒心的胃食道逆流，儼然成為新興國，原因包含壓力、熬夜、吃宵夜、和精緻化美食習慣，不少民眾多半尋求西醫治療，事實上中醫治療胃食道逆流也有和西醫一樣的效果。

「喝咖啡、吃甜食」往往是胃食道逆流者的禁忌，國民健康署統計顯示，台灣有1／4人口罹患胃食道逆流，20年來，罹病人數成長五倍。而研究也指出，一週出現一次或一次以上的胃酸逆流，罹患食道癌的機率，高出無症狀者的7.7倍；若症狀出現在夜間，罹癌的風險更高出10.8倍。

胃食道逆流症狀最常發生在吃東西後和平躺時，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，胃食道逆流常見症狀包括胃酸逆流、胃痛、胃灼熱等，少數會以非腸胃症狀表現，包含胸悶痛、打嗝、噯氣、吞嚥困難、氣喘等情形，有些患者看了好幾科都找不到原因，甚至引發失眠、憂鬱等。

游女士4年多前開始出現胃食道逆流症狀，陸續在西醫照胃鏡、吃藥好幾年，病況時好時壞，有次晚上睡覺突然心跳加快，以為是心臟問題，躺著也沒辦法睡，掛了急診檢查卻沒事，後來才知道是胃食道逆流。她因此吃也吃不下，瘦了5、6公斤，直到接受中醫治療約3個月後，不僅症狀改善了，食慾逐漸恢復，體重也逐漸回升。

柯富揚說，中醫認為人體消化吸收有賴於肝、膽、脾、胃和諧運作，一旦功能發生障礙，就會胃酸上逆，所以中醫治療時將重點放在恢復肝、膽、脾、胃各臟機能，以疏肝理氣、和胃清熱、降氣化痰為主要方針。

柯富揚指出，2019年由中國醫藥大學團隊設計的隨機雙盲試驗就發現，中醫「吳茱萸湯」與西藥Omeprazole（氫離子抑制劑PPi）相比，在治療胃食道逆流上有差不多的療效，且藥效維持的時間更長。

中醫師公會全國聯合會強調，食物的選擇對於胃食道逆流患者相當重要，日常生活中建議避免以下食物，且須保持作息正常，減輕生活壓力、保持規律的運動習慣且注意保暖，才是改善胃食道逆流並減緩不適的不二法門。

1. 易刺激交感神經興奮的飲料，如咖啡、濃茶

2. 易刺激傷害胃壁的辛辣食物及佐料

3. 易增加胃酸分泌的酸性水果，如檸檬、奇異果、百香果

4. 酸性飲料，如醋、碳酸飲料

5. 酸化快的食物，如牛奶

6. 堅硬難消化的食物，如糯米製品（粽子、米糕、油飯、麻糬）

(中時 )