高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁論文遭爆抄襲，火燒母校中山大學。今（26）日中山大學校長鄭英耀，寫了一封公開信給全校師生與校友，坦言此次風波的確對學校聲譽造成傷害，但重點在於犯錯之後的態度與行動，對於此事所引發的爭議與紛擾深感抱歉，將儘速完成相關作業，若指導教授有失職，會於審定完畢後召開教師評議委員會議審理。

各位老師、同學與校友：

近來有關李眉蓁學位論文案以及衍生的風波，想必讓大家覺得十分氣憤與不平，氣憤於為什麼有些人不愛惜羽毛？不平於多數孜孜矻矻、腳踏實地完成學位論文的人遭受誤解與訕笑。這些事的確對本校聲譽造成傷害，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動，只要我們不迴避問題、按部就班確實改善缺失，以中山大學過去所奠基的能量以及師生校友於現在與未來的表現，我相信我們一定能夠繼續獲得各界的肯定與支持。

媒體對於學校處理李眉蓁的學位論文疑似抄襲案之效率多所批評，回應媒體或社會期待當然值得考量，但學術自主精神還是不能妥協，調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將儘速依程序修正。以下是學校回應各界質疑與期許的說明，也寄給大家共勉。

校長 鄭英耀 敬上

有關李眉蓁學位論文疑似抄襲案，感謝各界對本校的督促與關心。本校自7月20日經媒體報導得知此案後，教務處即進行論文檢視並將相關資料送社會科學院，21日社科院簽請校長圈選審定委員名單，24日社科院召開第1次審定委員會議。我們將依程序儘速完成相關作業，指導教授若有失職，會於審定完畢後召開教師評議委員會議審理。

本案雖然對學校聲譽造成傷害，但也讓我們重新檢視學校在學位論文品質把關不足的地方。鑒於國內外各大專院校的抄襲問題愈來愈嚴重，近年來本校除了引進「論文原創性比對系統」並擬定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」外，為維護論文品質，更於今年4月29日通過「學位論文電子版廢除『永不公開』選項」，期許本校的每一篇學位論文，都能經得起各界的檢驗。

此次事件衍生的論文指導學生人數與碩士在職專班運作方式，我們也將確實檢討。

本校多數系所對於教師指導研究生之人數有所限制，但並無全校性的統一規定，我們會進一步審慎考量如何在維繫指導品質、教學自主與保持學生選擇彈性之間取得平衡。

關於碩士在職專班或一般的在職進修，我們仍肯定其存在的價值。終身學習不僅關乎自我成長，也是產業與國力提升的重要策略。在職研究生與一般研究生的論文取向或有不同（前者可能有較多的實務案例），但對於過程的嚴謹性與論文的原創性要求，並無二致。我們將儘速全面檢討，研議是否以技術報告等其他更合宜方案來取代研究論文；而不論是研究論文或技術報告，都需要對過程進行嚴格的管控（例如，是否有計畫書的公開發表、審查或進度報告），並依規定嚴謹把關口試委員名單。近期內將由校長召集會議，盤點各系所在職專班的運作現況，要求擬定明確的學位論文（或技術報告）指導原則並加強研究倫理教育。

鑒於學位論文電子化已是常態，「論文原創性比對系統」的效率也不斷提升，論文抄襲審定所需時間可大幅縮短，本校將盡快修定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」有關審查時程之規定，以提升抄襲案件之處理效率。

中山大學絕大部分的老師與同學均嚴守學術倫理，孜孜矻矻於學海中探索深究，這幾年的成績大家有目共睹；為維護學術尊嚴與學校清譽，所有的論文弊案絕不寬貸，所有的缺失也絕不迴避。對於抄襲案所引發的爭議與紛擾，我們深感抱歉，也期望各界繼續監督與愛護本校。

(中時新聞網)