桃園市陳姓男子26日傍晚在桃園市中壢區一家游泳池兒童戲水區玩水，因為不滿1名6歲男童往他這邊踢水噴到臉，制止男童不聽，喊著「誰家小孩」，接著大手掐著男童脖子往水裡壓不放，有民眾目睹過程上前制止，直呼太離譜，並把過程PO到網路上，讓許多網由直言簡直是要殺了孩子。

中壢警芬表示，陳姓男子因發生戲水糾紛而有互相肢體衝突，男童家長已經提出殺人未遂、傷害，陳男自稱男童故意往他這邊踢水，要他停止還拿東西丟他，因此反告傷害、誣告等罪嫌，警方已受理，全案將函送桃園地檢署偵辦。

網友指出，事情發生在泳池兒童遊戲區，一位戴眼鏡的爸爸（陳男）大喊著「誰的小孩」，不少人轉頭看，只見他手掐著一個小孩的脖子，又大喊著「誰的小孩？誰的小孩？」接著這位戴眼鏡的爸爸直接把小孩的頭往水裡壓，而且竟然不放手。

中壢及分局今天表示，陳姓男子因發生戲水糾紛而有互相肢體衝突，男童家長已經提出殺人未遂、傷害，陳男自稱男童故意往他這邊踢水，要他停止還拿東西丟他，因此反告傷害、誣告等罪嫌，警方已受理，全案將函送桃園地檢署偵辦。

網友指出，事情發生在泳池兒童遊戲區，一位戴眼鏡的爸爸（陳男）大喊著「誰的小孩」，不少人轉頭看，只見他手掐著一個小孩的脖子，又大喊著「誰的小孩？誰的小孩？」接著這位戴眼鏡的爸爸直接把小孩的頭往水裡壓，而且竟然不放收。

有旁人看不下去問「你怎麼可以對孩子這樣」，陳男生氣表示：「他一直踢水用到我臉，跟他講了還一直踢水」。網友則是紛紛留言，說這位男子實在太誇張，會讓小孩留下很大的陰影。

(中時 )