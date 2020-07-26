林奕華臉書。（摘自林奕華臉書）

針對文化部申請行政院預備金4500萬進行公共電視國際平台建置案，不僅遭公視董事公然質疑規避董事會審查，立法委員林奕華更驚覺內情不單純，她前幾天向文化部、公共電視了解有關公共電視成立國際平台的原因與公開審議過程，這才發現，整個計畫根本沒有公開審議，也沒經董事會同意，過程中黑影幢幢？

公視現任董事馮小非在臉書抨擊執政當局藉由許多不當方式介入公視經營，此次又準備每年投入10億、連續4年要成立公視國際OTT網路平台。

對此，林奕華在臉書發文表示，從上周公視董事馮小非在臉書揭露似有行政院高人指點，要求公共電視盡速送出計畫書成立國際平台一事，這幾天陸續有傳播學者、前公視總經理等出面喊話，希望民進黨政府打消干涉公視的念頭，維持公視獨立自主！其實看不下去的人越來越多，各種正義之聲透過管道都與奕華聯繫，大家都堅持同一件事： 勿讓屬於全體國民的公共電視變成屬於民進黨黨營電視！

林奕華更表示，前幾天向文化部、公共電視了解有關公共電視成立國際平台的原因與公開審議過程，這才發現，整個計畫根本沒有公開審議，也沒經董事會同意，過程中黑影幢幢？行政程序有瑕疵，連聘用人力似乎也有問題，國際影音平台計畫還在行政院審查中，影音平台的人力怎就先進公視？專業性如何？難道行政院一定會同意？還是根本就是行政院授意要成立？

林奕華稱，我們再強調一次，翻開公共電視法第11條「公共電視屬於國民全體，其經營應獨立自主，不受干涉」，請特別注意這幾個關鍵字眼「國民全體」、「獨立自主」、「不受干涉」！如果民進黨又準備把公視當黨營電視台，甚至已密謀當酬庸單位，安插親綠人士，接下來不只董事、傳播學者陸續會發聲，不被尊重的公視員工更可能成為揭竿起義者！她鼓勵正義之聲爆料，大家一起讓公共電視維持該有的獨立自主吧！

(中時新聞網)