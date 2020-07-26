J.Sheon即將推出新單曲〈愛已死〉。（索尼音樂提供）

J.Sheon即將推出新單曲〈愛已死〉。（索尼音樂提供）

J.Sheon日前成功殺進今年金曲獎最佳男歌手入圍名單，也是他繼2018年入圍最佳新人後，再次入圍金曲獎，挾帶這股氣勢，他將於8月4日推出全新創作單曲〈愛已死〉；這次他再度與音樂鬼才好兄弟剃刀蔣合作，而剃刀蔣今年也以去年和J.Sheon合作的超夯單曲〈輸情歌〉入圍本屆金曲獎最佳編曲人，金曲等級的再次聯手，以跳脫傳統愛情觀念的手法，顛覆你對愛情的想像，打造出如同恐怖片的新單曲。

在電影、偶像劇裡，我們看見的愛情總是如童話般夢幻，於是愛情在這社會上常常被縫上許多美好的花邊，而給人過多的憧憬及想像，但實際上的愛情其實並沒有你想像的那般美好。這次J.Sheon用新歌來打破愛情的美麗糖衣，他化身管理愛情墳墓的送行者，來引導身旁因為愛情而消失的朋友們，也想告訴那些對愛情還有期待的善男信女們，關於愛情恐怖與驚悚的一面，他表示，大家在聽音樂的同時也思考看看，你身邊是不是也有不少因為愛情而人間蒸發的朋友？這種變了卦的愛情，實在讓人直呼「愛已死」！

〈愛已死〉由J.Sheon好友剃刀蔣操刀音樂製作，J.Sheon以迷幻口吻演唱，帶領聽眾踏入名為「愛情」的墳墓中；J.Sheon將於8月29日在Legacy Max舉辦演唱會，這場個人演唱會讓歌迷們等了3年之久，今年因為疫情一延再延，這次終於要站上舞台與粉絲見面，而這段期間等不及的街友們都差點脫口「見不到街巷就堵到暗巷」，展現出激烈難耐之情，J.Sheon也做好萬全的準備，要給粉絲最特別的演出。

(中時 )