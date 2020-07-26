大學博覽會第二天 各校卯足全力招生 13:322020/07/26 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一連舉辦2天的2020大學校院博覽會，26日仍吸引不少準大學新鮮人及家長到場，了解各校院系所特色。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一連舉辦2天的2020大學校院博覽會，26日仍吸引不少準大學新鮮人及家長到場，了解各校院系所特色。（黃世麒攝） 中正大學派出親善大使團在攤位前賣力說明，希望能吸引更多準大學新鮮人前來就讀。（黃世麒攝） 臺南大學派出學生在攤位前賣力說明，希望能吸引更多準大學新鮮人前來就讀。（黃世麒攝） 各校為了招生也卯足全力，派出學生分站入口處發送資料。（黃世麒攝） 一連舉辦2天的2020大學校院博覽會，26日仍吸引不少準大學新鮮人及家長到場，了解各校院系所特色，各校為了招生也卯足全力，派出學生分站入口處發送資料。 (中時 ) #大學 #各校 #招生 #博覽會 #新鮮人 也許您會感興趣 生活熱門新聞 威力彩31億太想中！命理師洩天機：這3生肖最有大錢命 - 生活 威力彩31億會歷史重演？「4次20億頭獎」特別號都開出這2個 - 生活 威力彩31億在等你！這個星座財運最旺一定要買 - 生活 威力彩「電腦選號」是給彩券行送錢？ 台彩公布數據了 - 生活 玉米筍不是筍類！營養師揭驚人真相 網友嚇：我的天啊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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