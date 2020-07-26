一連舉辦2天的2020大學校院博覽會，26日仍吸引不少準大學新鮮人及家長到場，了解各校院系所特色。（黃世麒攝）

中正大學派出親善大使團在攤位前賣力說明，希望能吸引更多準大學新鮮人前來就讀。（黃世麒攝）

臺南大學派出學生在攤位前賣力說明，希望能吸引更多準大學新鮮人前來就讀。（黃世麒攝）

各校為了招生也卯足全力，派出學生分站入口處發送資料。（黃世麒攝）

一連舉辦2天的2020大學校院博覽會，26日仍吸引不少準大學新鮮人及家長到場，了解各校院系所特色，各校為了招生也卯足全力，派出學生分站入口處發送資料。

(中時 )