這個夏天最熱門的旅行主題，絕對非「海洋」莫屬！有哪些特別的玩法呢？就讓達人帶你去看看。

1.互動水族館

由日本橫濱八景島首度跨海來到桃園青埔開設的日系都會型水族館Xpark，即將於8月7日正式營運。巧妙結合台灣海洋生態與運用燈光、互動科技，打造出奇幻氛圍的海景體驗。建議先於線上購買電子票券，就可免排隊輕鬆入場。

金門大膽島。（圖／KKday提供）

2.私藏離島

不能出國又想搭飛機，選擇離島準沒錯。金門的大膽島可說是戰地秘境中的秘境，從金門本島出發，抵達小金門之後還需要搭船才能登上大膽島，在作戰時是非常重要的前線之一，島上那些使人肅然起敬的標語，及心戰牆上的口號，在戰火消退後，反而成為攝影好手與網紅們的取景焦點。

綠島藍洞。（圖／KKday提供）

3.浮潛秘境

許多人會到綠島浮潛看海龜，其實還有一個鮮少人知的秘境——藍洞。藍洞是巨大的月形海蝕洞，與海洋相連，一定要親臨現場才能感受震懾人心的如畫美景。

星夢郵輪跳島多日遊。（圖／KKday提供）

4.郵輪跳島

若是想要來一趟奢華的旅程，不妨搭乘隸屬於星夢郵輪旗下的探索夢號，自基隆港出發，航行澎湖、金門、馬祖三大離島。旅客可自行選擇 5天4夜 / 4天3夜 / 3天2夜的航程，待在郵輪上時可盡情享受羅馬泳池、空中凱薩滑梯等設備，還可欣賞大型舞台表演及品嘗美食。

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(中時新聞網)